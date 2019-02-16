За останні два роки низка іноземних компаній відкрили в Україні свої підприємства – Маркарова

Найбільше — на західній Україні, зокрема, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, наголосила вона.

“Два роки тому ми активно намагалися залучити інвестиції, і нам вдалося у тому ж західному регіоні (утворити — ред.) цілі конгломерати, скажімо, ланцюжки доданої вартості німецької автомобільної промисловості, японська Fujikura, дуже багато менших німецьких компаній, які відкрили свої підприємства. І у них зараз проблема — вони шукають робочу силу. Це нові робочі місця”, — зазначила Маркарова.

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Посилаючись на дані офісу UkraineInvest, міністр фінансів наголосила, що провідні німецькі автомобілі — Volkswagen та BMW — містять українські запчастини.

“Зараз практично немає керма німецьких автомобілів, у таких авто як Volkswagen чи BMW, без запчастин, які зроблені в Україні. Тому це дуже... Фактично ці підприємства на західній Україні вже вбудовуються у європейські ланцюжки промисловості”, — розповіла Маркарова.

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Як повідомляв УНН, у 2018 році було перевірено 69 тис. об’єктів високого ступеня ризику, які знаходилися під наглядом. Із зазначеної кількості на 26,529 тис. об’єктів встановлено порушення вимог санітарного законодавства, що склало 38,4%.