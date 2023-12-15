За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников

В течение этой ночи враг выпустил 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.

В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - рф).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", - говорится в сообщении.