За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников
Киев • УНН
"Шахеды" были сбиты над Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областями
В течение этой ночи враг выпустил 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.
В ночь на 15 декабря 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край - рф).
"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", - говорится в сообщении.
За ночь Воздушные Силы уничтожили 14 вражеских беспилотников
"Шахеды" были сбиты над Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областями.
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