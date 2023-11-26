За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников

В течение этой ночи в небе над Украиной было уничтожено 8 дронов-камикадзе. Сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на сообщение Воздушных Сил ВСУ.

"В ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -рф) 9-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136"", - говорится в сообщении.

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Шесть из 8 БпЛА были уничтожены в Северной оперативной зоне, в частности, один на Киевщине.