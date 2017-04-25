За незаконную мансарду застройщик в Одессе оштрафован на 3 млн грн

"Установлено, что частным предприятием без разрешительных документов проведены строительные работы в историческом центре Одессы по ул. Тираспольская, а именно - надстроен мансардный этаж на здании-памятнике. В связи с этим, застройщику внесено предписание об устранении выявленных нарушений и наложены штрафные санкции в размере почти 3 млн грн", - говорится в сообщении

Одесская местная прокуратура № 3 (Приморский район) осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.2 ст.298 Уголовного кодекса Украины (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

Как сообщал УНН 24 апреля, СБУ в Одесской области изъяла рекордную партию контрабандного амфетамина.