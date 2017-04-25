За незаконну мансарду забудовника в Одесі оштрафовано на 3 млн грн

"Установлено, що приватним підприємством без дозвільних документів проведено будівельні роботи в історичному центрі Одеси по вул. Тираспольська, а саме – надбудовано мансардний поверх на будівлі-пам’ятці. У зв’язку з цим, забудовнику внесено припис про усунення виявлених порушень та накладено штрафні санкції у розмірі майже 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Одеська місцева прокуратура № 3 (Приморський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.2 ст.298 Кримінального кодексу України (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини).

Як повідомляв УНН 24 квітня, СБУ на Одещині вилучила рекордну партію контрабандного амфетаміну.