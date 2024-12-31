За несколько часов до Нового года: во Львове и Одессе неизвестные запустили фейерверки
Киев • УНН
В соцсетях появились видео запуска фейерверков в Одессе и во Львове за несколько часов до Нового года. Правоохранители пока не прокомментировали эти инциденты.
В сети распространяется видео, что в Одессе и Львове за несколько часов до Нового года неизвестные запустили фейерверки, передает УНН.
Сначала появилось видео из Одессы. Его распространили городские паблики, а затем и другие Telegram-каналы. Информации - кто и где запустил салюты пока нет.
Впоследствии появилось видео из Львова.
«Сетью распространяется видео, что во Львове на Сыхове тоже, вероятно, кто-то додумался запустить фейерверки», - говорится в сообщении.
Правоохранители информацию о салютах в Одессе и Львове пока не комментировали.
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