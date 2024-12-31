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За несколько часов до Нового года: во Львове и Одессе неизвестные запустили фейерверки

За несколько часов до Нового года: во Львове и Одессе неизвестные запустили фейерверки

Киев  •  УНН

 • 3540 просмотра

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В соцсетях появились видео запуска фейерверков в Одессе и во Львове за несколько часов до Нового года. Правоохранители пока не прокомментировали эти инциденты.

В сети распространяется видео, что в Одессе и Львове за несколько часов до Нового года неизвестные запустили фейерверки, передает УНН.

Сначала появилось видео из Одессы. Его распространили городские паблики, а затем и другие Telegram-каналы. Информации - кто и где запустил салюты пока нет.

Впоследствии появилось видео из Львова.

«Сетью распространяется видео, что во Львове на Сыхове тоже, вероятно, кто-то додумался запустить фейерверки», - говорится в сообщении.

Правоохранители информацию о салютах в Одессе и Львове пока не комментировали.

Полиция предупреждает об ответственности за использование фейерверков во время праздников23 дек. 2024, 13:16 • 15104 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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