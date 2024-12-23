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Полиция предупреждает об ответственности за использование фейерверков во время праздников

Полиция предупреждает об ответственности за использование фейерверков во время праздников

Киев  •  УНН

 • 6898 просмотра

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Патрульная полиция напоминает о запрете использования пиротехники во время военного положения. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, от штрафов до лишения свободы.

Патрульная полиция Украины напомнила о запрете использования пиротехники, салютов, фейерверков и петард во время действия правового режима военного положения, пишет УНН.

Детали

Пиротехнические изделия - это средства, которые создают шумовые и световые эффекты. Сейчас подобные средства наносят вред психологическому здоровью населения, ведь подобные звукам взрывов, поэтому могут пугать людей и животных, которые переживают ужасы войны.

Важно, что за незаконную продажу, а также незаконное обращение с пиротехническими изделиями предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Санкции статей КУоАП предусматривают наказание в виде штрафа с возможной конфискацией пиротехники, а УКУ - от штрафа до лишения свободы.

В случае выявления лиц, использующих пиротехнику, необходимо обратиться на линию 112/102.

Справочно 

В действующем законодательстве есть несколько статей, предусматривающих наказание за использование или продажу пиротехники: 

- статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) - штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

-Статья 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах). Наказывается штрафом от 85 грн до 255 грн, для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - от 255 грн до 510 грн;

-Статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) наказывается штрафом от 1 020 грн до 1 700 грн с конфискацией пиротехнических средств;

-Статья 296 УК Украины (хулиганство) наказывается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн., или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним

До конца декабря в Киеве будут работать 95 елочных ярмарок по продаже хвойных деревьев и украшений. Все деревья чипированы и имеют специальные этикетки для проверки их происхождения.

Алина Волянская

Алина Волянская

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