За кілька годин до Нового року: у Львові та Одесі невідомі запустили феєрверки
Київ • УНН
У соцмережах з'явились відео запуску феєрверків в Одесі та у Львові за кілька годин до Нового року. Правоохоронці поки не прокоментували ці інциденти.
У мережі шириться відео, що в Одесі та Львові за кілька годин до Нового року невідомі запустили феєрверки, передає УНН.
Спершу з'явилось відео з Одеси. Його поширили міцеві пабліки, а потім й ініші Telegram-канали. Інформації - хто і де запустив салюти наразі немає.
Згодом з'явилось відео зі Львова.
"Мережею шириться відео, що у Львові на Сихові теж, ймовірно, хтось додумався запустити феєрверки", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці інформацію про салюти в Одесі та Львові наразі не коментували.
Поліція попереджає про відповідальність за використання феєрверків під час свят23.12.24, 15:16 • 15528 переглядiв