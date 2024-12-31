За кілька годин до Нового року: у Львові та Одесі невідомі запустили феєрверки

У мережі шириться відео, що в Одесі та Львові за кілька годин до Нового року невідомі запустили феєрверки, передає УНН.

Спершу з'явилось відео з Одеси. Його поширили міцеві пабліки, а потім й ініші Telegram-канали. Інформації - хто і де запустив салюти наразі немає.

Згодом з'явилось відео зі Львова.

"Мережею шириться відео, що у Львові на Сихові теж, ймовірно, хтось додумався запустити феєрверки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформацію про салюти в Одесі та Львові наразі не коментували.

Поліція попереджає про відповідальність за використання феєрверків під час свят