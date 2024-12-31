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За кілька годин до Нового року: у Львові та Одесі невідомі запустили феєрверки

Київ • УНН

 • 24136 перегляди

У соцмережах з'явились відео запуску феєрверків в Одесі та у Львові за кілька годин до Нового року. Правоохоронці поки не прокоментували ці інциденти.

У мережі шириться відео, що в Одесі та Львові за кілька годин до Нового року невідомі запустили феєрверки, передає УНН.

Спершу з'явилось відео з Одеси. Його поширили міцеві пабліки, а потім й ініші Telegram-канали. Інформації - хто і де запустив салюти наразі немає.

Згодом з'явилось відео зі Львова.

"Мережею шириться відео, що у Львові на Сихові теж, ймовірно, хтось додумався запустити феєрверки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформацію про салюти в Одесі та Львові наразі не коментували.

Поліція попереджає про відповідальність за використання феєрверків під час свят23.12.24, 15:16 • 15528 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
lvivЛьвів
odesaОдеса

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