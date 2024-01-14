За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов
За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини
Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.
Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА
Никопольский район в Украине подвергся артиллерийскому обстрелу и ударам беспилотников-камикадзе, в результате чего были повреждены здания и инфраструктура, жертв нет.
В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица
В Украине 15 января в большинстве областей будет идти снег, на дорогах гололедица; в западных регионах возможны порывы ветра до 20 м/с.
В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Кривом Роге, на фоне сообщений о взрывах и ракетной опасности.
Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно противодействовала российским ракетам, что свидетельствует об усилении обороноспособности Украины, сообщает ISW.
ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках
Украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в Саках, Крым, в результате чего погиб российский подполковник.
Игровую комнату в ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик - заявление полиции
Полиция Киева сообщает, что 7-летний мальчик намеренно поджег игровую комнату в торговом центре. Его родители дают показания, уголовное расследование продолжается.
Король Дании Фредерик X вступил на трон вместо матери, которая отошла от дел
Фредерик X стал королем Дании после того, как королева Маргрете II отреклась от престола. Тысячи людей стали свидетелями исторического момента в Копенгагене.
В Давосе выступили украинцы, пострадавшие от российских преступлений - Костин
Украинские жертвы военных преступлений российских слодат рассказали о них на встрече по вопросам безопасности, призывая к наказанию российских преступников.