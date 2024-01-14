За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

С начала недели с 07 по 14 января подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1099 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта, передает УНН.

Детали

В частности, в Харьковской области обезврежен 691 предмет, в Херсонской - 379, Николаевской - 29.

Проверена и разминирована территория площадью 726,47 га. В частности - в Херсонской области 703,52 га, Николаевской - 2,66, Харьковской - 20,29.

Уточняется, что всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 98297 взрывоопасных предметов.

Разминирована (проверена) территория площадью 52516,17 гектаров, акватории - 21,66 га, автомобильных дорог - 798,94 км, железнодорожных путей - 2293,68 км, линии электросетей - 435,86 км, газопроводов - 36,75 км.

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