За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  119346 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  173409 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  188385 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  171469 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  165809 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  156830 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  142127 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  124960 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  136389 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  148396 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  143095 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139779 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  135065 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124823 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130880 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Война •   •  13830 просмотра
За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.

Новости Мира •   •  11403 просмотра
В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА

Никопольский район в Украине подвергся артиллерийскому обстрелу и ударам беспилотников-камикадзе, в результате чего были повреждены здания и инфраструктура, жертв нет.

Война •   •  19495 просмотра
Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА

В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица

В Украине 15 января в большинстве областей будет идти снег, на дорогах гололедица; в западных регионах возможны порывы ветра до 20 м/с.

Общество •   •  16764 просмотра
В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица

В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Кривом Роге, на фоне сообщений о взрывах и ракетной опасности.

Война •   •  22023 просмотра
В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW

Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно противодействовала российским ракетам, что свидетельствует об усилении обороноспособности Украины, сообщает ISW.

Война •   •  26432 просмотра
Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW

ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках

Украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в Саках, Крым, в результате чего погиб российский подполковник.

Война •   •  29942 просмотра
ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках

Игровую комнату в ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик - заявление полиции

Полиция Киева сообщает, что 7-летний мальчик намеренно поджег игровую комнату в торговом центре. Его родители дают показания, уголовное расследование продолжается.

Киев •   •  25967 просмотра
Игровую комнату в ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик - заявление полиции

Король Дании Фредерик X вступил на трон вместо матери, которая отошла от дел

Фредерик X стал королем Дании после того, как королева Маргрете II отреклась от престола. Тысячи людей стали свидетелями исторического момента в Копенгагене.

Новости Мира •   •  26208 просмотра
Король Дании Фредерик X вступил на трон вместо матери, которая отошла от дел

В Давосе выступили украинцы, пострадавшие от российских преступлений - Костин

Украинские жертвы военных преступлений российских слодат рассказали о них на встрече по вопросам безопасности, призывая к наказанию российских преступников.

Война •   •  30650 просмотра
В Давосе выступили украинцы, пострадавшие от российских преступлений - Костин