За тиждень в Україні розмінували більше 700 гектарів та знешкодили більше 1 тисячі вибухонебезпечних предметів

Від початку тижня з 07 по 14 січня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1099 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту, передає УНН.

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Зокрема, у Харківській області знешкоджений 691 предмет, у Херсонській – 379, Миколаївській – 29.

Перевірено та розміновано територію площею 726,47 га. Зокрема – у Херсонській області 703,52 га, Миколаївській – 2,66, Харківській – 20,29.

Уточнюється, що усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 98297 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 52516,17 гектарів, акваторії – 21,66 га, автомобільних доріг – 798,94 км, залізничних колій – 2293,68 км, лінії електромереж – 435,86 км, газогонів – 36,75 км.

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