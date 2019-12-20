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За нападение на кредитное учреждение в Киеве рецидивиста приговорили к 7 годам лишения свободы

За нападение на кредитное учреждение в Киеве рецидивиста приговорили к 7 годам лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 7317 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. При участии Киевской местной прокуратуры № 3 Деснянским районным судом Киева осужден 40-летний житель Житомирской области, который совершил разбойное нападение на кредитное учреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Так, зайдя в пункт выдачи микрокредитов, расположенного на ул. Киото, злоумышленник с применением предмета, похожего на пистолет, заставил менеджера отдать ему денежные средства, которые были в сейфе, после чего с места совершения преступления скрылся.

Действия нападающего квалифицированы по ч.2 ст. 187 УК Украины, как совершение разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для здоровья человека, что подвергся нападению (разбой).

Учитывая неотбытое злоумышленником наказание за совершение аналогичного преступления, суд назначил ему окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Напомним, в Кривом Роге неизвестный ограбил банк и порезал работника.

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