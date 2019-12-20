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За напад на кредитну установу у Києві рецидивіста засудили до 7 років позбавлення волі

За напад на кредитну установу у Києві рецидивіста засудили до 7 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За участі Київської місцевої прокуратури № 3 Деснянським районним судом Києва засуджено 40-річного мешканця Житомирської області, який вчинив розбійний напад на кредитну установу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Так, зайшовши до пункту видачі мікрокредитів, розташованого на вул. Кіото, зловмисник із застосуванням предмету, схожого на пістолет, примусив менеджера віддати йому грошові кошти, що були у сейфі, після чого з місця вчинення злочину зник.

Дії нападника кваліфіковано за ч.2 ст. 187 КК України, як вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечного для здоров’я особи, що зазнала нападу (розбій).

Зважаючи на невідбуте зловмисником покарання за вчинення аналогічного злочину, суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомий пограбував банк та порізав працівника.

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