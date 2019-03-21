За месяц 70-летняя американка дважды выиграла в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. 70-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла 50 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Это вторая лотерейная победа на ее счету.
"Месяц назад я выиграла 100 тыс. долл.", - говорит она.
О планах на выигрыши победительницы пока не сообщается.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.