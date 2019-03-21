За месяц 70-летняя американка дважды выиграла в лотерею

Это вторая лотерейная победа на ее счету.

"Месяц назад я выиграла 100 тыс. долл.", - говорит она.

О планах на выигрыши победительницы пока не сообщается.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.