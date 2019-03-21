За місяць 70-річна американка двічі виграла в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. 70-річна мешканка американського штату Меріленд виграла 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Це друга лотерейна перемога на її рахунку.
"Місяць тому я виграла 100 тис. дол.", - говорить вона.
Про плани на виграші переможниці поки не повідомляється.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.