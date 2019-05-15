По местам концентрации ДТП в Украине лидирует трасса Киев-Чоп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сейчас на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.
Всего по состоянию на 20 марта текущего года в Украине насчитывается 78 мест концентрации ДТП. В частности больше всего таких мест зафиксировано на трассе Киев-Чоп: два участка в Житомирской области, 3 - в Закарпатской, 1 - в Киевской, 8 - во Львовской, 5 - в Ровенской.
Кроме того, большая концентрация ДТП фиксируется на трассе Киев-Одесса: 1 - в Кировоградской, 4 - в Одесской областях; на трассе Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань: 4 участка в Черкасской обл.; Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (на г. Гомель): 4 участка в Черниговской области, а также Херсон-Новая Каховка-Геническ: 3 участка в Херсонской обл.
По данным пресс-службы, в прошлом году в ходе выполнения Плана мероприятий по повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах государственного значения было разрешено снять с учета 31 место концентрации ДТП при том, что запланированы были только 17.
При этом в Укравтодоре добавили, что такой план мероприятий включает, в частности, устройство и ремонт барьерного и пешеходного ограждений, установку и замену дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство и ремонт искусственного освещения, светофорных объектов.
Напомним, с понедельника, 13 мая, на дорогах страны будут работать 100 приборов TruCAM.