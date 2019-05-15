За місцями концентрації ДТП в Україні лідирує траса Київ-Чоп

Усього станом на 20 березня поточного року в Україні налічується 78 місць концентрації ДТП. Зокрема найбільше таких місць зафіксовано на трасі Київ-Чоп: дві ділянки в Житомирській області, 3 – в Закарпатській, 1 – в Київській, 8 – у Львівській, 5 – у Рівненській.

Крім того, велика концентрація ДТП фіксується на трасі Київ-Одеса: 1 – в Кіровоградській, 4 – в Одеській областях; на трасі Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань: 4 ділянки в Черкаській обл.; Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель): 4 ділянки в Чернігівській області, а також Херсон-Нова Каховка-Генічеськ: 3 ділянки в Херсонській обл.

За даними прес-служби, минулого року в ході виконання Плану заходів з підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах державного значення було дозволено зняти з обліку 31 місце концентрації ДТП при тому, що заплановані були лише 17.

При цьому в Укравтодорі додали, що такий план заходів включає, зокрема, влаштування та ремонт бар’єрного і пішохідного огороджень, встановлення та заміну дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, влаштування та ремонт штучного освітлення, світлофорних об’єктів.

Нагадаємо, з понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.