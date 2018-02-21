За минувшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, семеро - получили ранения

“На Луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки — обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов”, — указано в сообщении.

Также в штабе отметили, что: “На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок нашей обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединского и Ломакино. Также из минометов, но калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наши опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки — вели огонь из автоматических станковых гранатометов”.

“В целом, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов. В результате действий агрессора, к сожалению, погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитника получили боевое травмы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины”, — сообщили в штабе.