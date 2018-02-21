За минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, семеро - отримали поранення

“На Луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100-мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського і Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки — обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів”, — вказано у повідомленні.

Також у штабі зазначили, що: “На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Тут ворог застосував 120-мм міномети поблизу населених пунктів Лебединське і Ломакіне. Також з мінометів, але калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наші опорні пункти біля Пісків, а у передмісті Авдіївки — вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів”.

“Загалом, минулої доби, ворог провів 15 прицільних обстрілів. Унаслідок дій агресора, на жаль, загинув 1 український військовослужбовець, п’ятеро воїнів зазнали поранень, ще два наших оборонці отримали бойове травмування. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України”, — повідомили у штабі.