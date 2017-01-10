За прошедшие сутки запорожские спасатели четыре раза доставали автомобили из снега
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки, 9 января, спасатели запорожского управления ГосЧС четыре раза доставали автомобили из снежного плена, было освобождено 8 человек (водителей и пассажиров). Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
Так, 9 января в 12:40 на автодороге рядом с с. Викторовка Приазовского района понадобилась помощь спасателей. Грузовой автомобиль "ДАФ" с прицепом сложился и перегородил движение, самостоятельно не мог уехать. Бойцы ГосЧС освободили машину, спасая водителя. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.
В тот же день в 13:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного Веселовского ОП Мелитопольского ОП ГУ НП в Запорожской области о том, что на автодороге сообщением пгт. Веселое - г. Мелитополь нужна помощь пожарно-спасательного подразделения для того, чтобы вытащить легковой автомобиль, который находится в кювете. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля "Опель Кадет" не справился с управлением транспортного средства в условиях гололеда и съехал с автодороги в кювет. Спасатели с помощью АЦ и троса вытащили машину из кювета, спасая водителя и пассажира. Пострадавших нет.
9 января в 16:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге рядом с с. Степное Запорожского района, нужна помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, бойцы ГосЧС установили, что грузовой автомобиль "КамАЗ" с прицепом сложился и перегородил движение, и самостоятельно не мог уехать. Спасатели с помощью КРАЗ и троса вытащили машину на проезжую часть дороги, спасая водителя.
Также 9 января в 20:35 помощь понадобилась на автодороге Харьков - Симферополь, возле с. Григорьевка. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что 4 грузовых автомобиля "Скания", "МАН", "Скания" и "ДАФ" сложились и перегородили движение. Автомобили самостоятельно выехать не смогли. Спасатели с помощью КРАЗ и троса вытащили 4 машины на проезжую часть дороги.
Всего для оказания помощи водителям привлекалось 4 единицы спецтехники и 8 спасателей.