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За минулу добу запорізькі рятувальники чотири рази діставали автомобілі зі снігу

За минулу добу запорізькі рятувальники чотири рази діставали автомобілі зі снігу

Київ • УНН

 • 7033 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 січня. УНН. За минулу добу, 9-го січня, рятувальники запорізького управління ДСНС чотири рази діставали автомобілі зі сніжного полону, було визволено 8 осіб (водіїв та пасажирів). Про це проінформували у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, повідомляє УНН.

Так, 9 січня о 12:40 на автодорозі поруч з с. Вікторівка Приазовського району знадобилась допомога рятувальників. Вантажний автомобіль “ДАФ” з причепом склався та перегородив рух, самостійно не міг виїхати. Бійці ДСНС вивільнили машину, врятувавши водія. Медична допомога чоловіку не знадобилася.

Того ж дня о 13:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового Веселівського ВП Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області про те, що на автошляху сполученням смт. Веселе — м. Мелітополь потрібна допомога пожежно-рятувального підрозділу для того, щоб витягнути легковий автомобіль, який знаходиться у кюветі. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що водій легкового автомобіля “Опель Кадет” не впорався з керуванням транспортного засобу в умовах ожеледиці та з’їхав з автошляху в кювет. Рятувальники за допомогою АЦ та тросу витягнули машину з кювету, врятувавши водія та пасажира. Постраждалих немає.

9 січня о 16:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поруч з с. Степне Запорізького району, потрібна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що вантажний автомобіль “КамАЗ” з причепом склався та перегородив рух, і самостійно не міг виїхати. Рятувальники за допомогою КРАЗ та тросу витягнули машину на проїзну частину дороги, врятувавши водія.

Також 9 січня о 20:35 допомога знадобилась на автодорозі Харків — Сімферополь, поблизу с. Григорівка. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що 4 вантажні автомобілі “Сканія”, “МАН”, “Сканія” та “ДАФ” склалися й перегородили рух. Автомобілі самостійно виїхати не змогли. Рятувальники за допомогою КРАЗ та тросу витягнули 4 машини на проїжджу частину дороги.

Всього для надання допомоги водіям залучалось 4 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.

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