За минувшие сутки в результате обстрелов двое украинских военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. За минувшие сутки в результате обстрелов двое украинских военных ранены, погибших нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, двое украинских военнослужащих получили ранения", - сказал А.Мотузяник.
По его словам это произошло в результате вражеских обстрелов в Каменке (Донецкое направление) и Широкино.
Напомним, в результате штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен .
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО прозвучало 55 обстрелов.