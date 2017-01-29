За минулу добу внаслідок обстрілів двоє українських військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За минулу добу внаслідок обстрілів двоє українських військових поранено, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ не було, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень",- сказав О.Мотузяник.
За його словами це сталося внаслідок ворожих обстрілів у Кам'янці (Донецький напрямок) і Широкіному.
Нагадаємо, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО пролунало 55 обстрілів.