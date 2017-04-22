За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, по опорным пунктам украинских войск под Новотроицким враг бил из минометов калибра 120-мм. Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а рядом Лебединского — из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов вблизи Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции рядом Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Песков. По защитниках населенных пунктов Авдеевка, Шахта “Бутовка” и Зайцево бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции в Невельске обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты “Бутовка” проявляли свою активность вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

“Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом населенного пункта Желтое, наши военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — добавили в штабе.