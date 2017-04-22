За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39194 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116179 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116315 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112442 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103547 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153388 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 2 военных - штаб АТО

Киев  •  УНН

 • 8986 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военных. Двое украинских военных получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

На Приморском направлении, по опорным пунктам украинских войск под Новотроицким враг бил из минометов калибра 120-мм. Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а рядом Лебединского — из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов вблизи Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции рядом Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Песков. По защитниках населенных пунктов Авдеевка, Шахта “Бутовка” и Зайцево бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции в Невельске обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты “Бутовка” проявляли свою активность вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

“Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом населенного пункта Желтое, наши военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — добавили в штабе.

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