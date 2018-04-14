За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 43 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по нашим укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие — неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы — вблизи Светлодарска”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по нашим укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов — неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты „Бутовка“, а из вооружения БМП — в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты „Бутовка“, Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки — велся снайперский огонь”.

“В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

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