За минулу добу в зоні АТО один військовий зазнав поранень

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 43 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Зокрема на Луганському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по наших укріпленнях під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, гранатомети і стрілецьку зброю — неподалік Зайцевого, а великокаліберні кулемети — поблизу Світлодарська”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі додали, що: “На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по наших укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів — неподалік Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та Шахти „Бутівка“, а з озброєння БМП — в районі Талаківки, Кам’янки та Богданівки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Опитного, Лебединського, Шахти „Бутівка“, Талаківки, Павлополя та Водяного, а по захисниках Авдіївки — вівся снайперський вогонь”.

“Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав поранення. Постраждалого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу”, — повідомили у штабі.

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