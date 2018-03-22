За прошедшие сутки в зоне АТО не зафиксировано ни одного обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования придерживались перемирия, которое было установлено в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня”, — сообщили в штабе.