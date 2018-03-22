За минулу добу в зоні АТО не зафіксовано жодного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби незаконні збройні формування дотримувалися перемир'я, яке було встановлене в рамках переговорів Трьохсторонньої контактної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню”, — повідомили у штабі.