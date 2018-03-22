За минулу добу в зоні АТО не зафіксовано жодного обстрілу

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26 березня, 14:20 • 158091 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

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26 березня, 13:52 • 155506 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 288558 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 204185 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 303552 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

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25 березня, 17:08 • 206266 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234190 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 252701 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 245995 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136062 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Минулої доби незаконні збройні формування дотримувалися перемир'я, яке було встановлене в рамках переговорів Трьохсторонньої контактної групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося у повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню”, — повідомили у штабі.

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