За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

“Минувшие сутки в районе проведения АТО характеризуются уменьшением количества, однако, на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия запрещенного минскими договоренностям, особенно в вечернее и ночное время”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался вблизи населенного пункта Луганское. Здесь, начиная с 21.00 и почти до полуночи, он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм по оборонным укреплениям украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин. Также с минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцево. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки боевики осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов с БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов оккупанты вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра — рядом с Березовым. У Богдановки российские наемники нарушали перемирие с вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также указано, что “с целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь с незапрещенного минскими соглашениями оружия”.

“В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В результате обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал”, — добавили в штабе.