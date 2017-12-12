За минулу добу в зоні АТО не постраждав жоден український військовий

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Минула доба у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості, проте, на деяких ділянках лінії зіткнення, збільшенням інтенсивності обстрілів зі зброї забороненої Мінськими домовленостями, особливо у вечірній та нічний час”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку із настанням темної пори доби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 21.00 і майже до опівночі, він кожні дві хвилини вів вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже сто мін. Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого. Неподалік Троїцького та Новоолександрівки бойовики здійснювали прицільні обстріли українських опорних пунктів із БМП та піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку увечері зі 120-мм мінометів окупанти вели вогонь поблизу Водяного, а з тієї ж зброї 82-го калібру — поряд з Березовим. Біля Богданівки російські найманці порушували перемир’я із озброєння БМП та стрілецької зброї.

Також зазначено, що “з метою придушення вогневої активності противника, у випадках, коли обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, військовослужбовці Збройних Сил України відкривали по ворогу прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї”.

“Загалом, за минулу добу, зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав”, — додали у штабі.

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