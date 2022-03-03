За минувшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно 2,5 тысячи оккупантов - Арестович

Цитата

“Ориентировочные потери врага. Среди личного состава примерно 9 тысяч погибших. Вчера у них был горячий день. И против полутора тысяч, которые гибнут ежедневно, вчера у них погибло ориентировочно 2,5 тысячи”, - подчеркнул он.

Дополнения

С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек. Данные уточняют. Подсчеты осложняются высокой интенсивностью боевых действий.