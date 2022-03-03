За минувшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно 2,5 тысячи оккупантов - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинские Вооруженные Силы за минувшие сутки уничтожили ориентировочно 2,5 тысячи российских оккупантов. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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“Ориентировочные потери врага. Среди личного состава примерно 9 тысяч погибших. Вчера у них был горячий день. И против полутора тысяч, которые гибнут ежедневно, вчера у них погибло ориентировочно 2,5 тысячи”, - подчеркнул он.
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С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек. Данные уточняют. Подсчеты осложняются высокой интенсивностью боевых действий.