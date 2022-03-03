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15 марта, 19:03 • 82696 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили ориентировочно 2,5 тысячи оккупантов - Арестович

Киев • УНН

 • 214625 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинские Вооруженные Силы за минувшие сутки уничтожили ориентировочно 2,5 тысячи российских оккупантов. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“Ориентировочные потери врага. Среди личного состава примерно 9 тысяч погибших. Вчера у них был горячий день. И против полутора тысяч, которые гибнут ежедневно, вчера у них погибло ориентировочно 2,5 тысячи”, - подчеркнул он.

Дополнения

С начала войны в Украине, которую инициировала Российская Федерация, российские вражеские силы потеряли уже 9 тысяч человек. Данные уточняют. Подсчеты осложняются высокой интенсивностью боевых действий.

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