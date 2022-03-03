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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 27847 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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За минулу добу українські військові знищили орієнтовно 2,5 тисячі окупантів - Арестович

За минулу добу українські військові знищили орієнтовно 2,5 тисячі окупантів - Арестович

Київ • УНН

 • 214625 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Українські Збройні Сили за минулу добу знищили орієнтовно 2,5 тисячі російських окупантів. Про це під час брифінгу повідомив заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

“Орієнтовні втрати ворога. Серед особового складу приблизно 9 тисяч загиблих осіб. Вчора в них був гарячий день. І проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора в них загинуло орієнтовно 2,5 тисячі”, - наголосив він.

Доповнення

Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб. Дані уточнюють. Підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.

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