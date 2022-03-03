За минулу добу українські військові знищили орієнтовно 2,5 тисячі окупантів - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Українські Збройні Сили за минулу добу знищили орієнтовно 2,5 тисячі російських окупантів. Про це під час брифінгу повідомив заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“Орієнтовні втрати ворога. Серед особового складу приблизно 9 тисяч загиблих осіб. Вчора в них був гарячий день. І проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора в них загинуло орієнтовно 2,5 тисячі”, - наголосив він.
Доповнення
Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб. Дані уточнюють. Підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.