За минувшие сутки в зоне АТО получили ранения 4 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ. Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Ситуация в районе проведения АТО осложнилась. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины с минометов и танков”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении враг в течении суток неоднократно вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и разного пехотного вооружения по наших оборонных укреплениях вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Крымского и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов разорвалось более 110 мин различных калибров. У Майского и Новолуганского, во второй половине дня, боевики также нарушали перемирие из гранатометов и пулеметов.
На Донецком направлении противник в течение суток активно обстреливал из запрещенного минского соглашениями арсенала вооружения подступы к Гнутово. В частности, оккупанты вели огонь из минометов различных калибров, а вечером — стреляли из танка. В районе Авдеевки и Верхнеторецком тоже было неспокойно. Здесь захватчики, кроме минометов, периодически применяли против украинских защитников и пехотное вооружение. На других участках боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали подступы к Каменке, Старогнатовке и Гранитному.
“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 31 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из оружия не запрещенного минскими договоренностями”, — добавили в штабе.
Отмечено, что в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Как сообщал УНН, статус участников боевых действий с начала АТО получили более 350 тысяч человек.