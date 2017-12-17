За минулу добу у зоні АТО зазнали поранень 4 військовослужбовці

“Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність обстрілів по позиціях Збройних Сил України із мінометів і танків”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку ворог впродовж доби неодноразово вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів і різного піхотного озброєння по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Кримського і Трьохізбенки. Поблизу цих населених пунктів розірвалося понад 110 мін різних калібрів. Біля Травневого і Новолуганського, у другій половині дня, бойовики також порушували перемир’я із гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку противник протягом доби активно обстрілював із забороненого Мінськими угодами арсеналу озброєння підступи до Гнутового. Зокрема, окупанти вели вогонь із мінометів різних калібрів, а увечері — стріляли з танка. В районі Авдіївки і Верхньоторецького теж було неспокійно. Тут загарбники, окрім мінометів, періодично застосовували проти українських оборонців й піхотне озброєння. На інших ділянках бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали підступи до Кам’янки, Старогнатівки і Гранітного.

“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 31 раз обстріляли позиції Збройних Сил України. У відповідь українські військовослужбовці 22 рази придушували вогневу активність окупантів із зброї незабороненої Мінськими домовленостями”, — додали у штабі.

Зазначено, що внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.

Як повідомляв УНН, статус учасників бойових дій з початку АТО отримали понад 350 тисяч осіб.