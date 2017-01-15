За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Погиб один военный, трое ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-слубжу штаба АТО.
На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке - снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. С минометов - по Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому - БМП.
На Луганском - с 152 миллиметровой артиллерии - Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку.
С противотанковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
Всего состоялось 60 обстрелов.
Трое наших военнослужащих ранены, один - погиб.