За минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, троє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один військовий, троє поранено, передає УНН з посиланням на прес-слубжу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї — Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці — снайпер.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів — по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому — БМП.
На Луганському — зі 152 міліметрової артилерії — Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку.
З протитанкових ракетних комплексів — Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї — Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.
Загалом відбулося 60 обстрілів.
Троє наших військовослужбовців поранено, один — загинув.