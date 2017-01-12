За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За минувшие сутки в зоне АТО боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных. Один военный погиб, черверо ранены, один травмирован, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. С гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяномуц, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.
На Луганском - с 122 миллиметровой артиллерии - по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. По Станице Луганской - из стрелкового оружия.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. С гранатометов и стрелкового оружия - стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опросному огонь вел снайпер, а по Авдеевке - БМП противника.
Всего состоялось 62 обстрела. Четырех наших военных ранены. Один травмирован. Один военный погиб.