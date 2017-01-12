За минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, чотирьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За минулу добу у зоні АТО бойовики 62 рази обстрілялии позиції українських військових. Один військовий загинув, черверо поранені, один травмований, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці.
На Луганському — зі 122 міліметрової артилерії — по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем — по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів — по Кримському. По Станиці Луганській — зі стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку — зі 120 та 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї — стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці — БМП противника.
Загалом відбулося 62 обстріли. Чотирьох наших військових поранено. Одного травмовано. Один військовий загинув.