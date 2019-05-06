За минувшие сутки в Киевской области произошло 82 ДТП, один человек погиб

"Да, вчера с. Дитятки Иванковского района около 22:00 водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на 33-летнего жителя города Киева. В результате ДТП киевлянин погиб на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками полиции в лесополосе вблизи с. Дитятки найдено авто, причастное к данному ДТП. Место нахождения водителя устанавливается. Решается вопрос правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло на автодороге "Полтава-Киев", вблизи города Березань, с участием автомобиля Daewoo Sens и Hyundai AX-35. Установлено, что 39-летний водитель Hyundai столкнулся с Daewoo. В результате аварии оба водителя госпитализированы в больницу. В автомобиле Hyundai находились жена и сын водителя, которых также доставлен в больницу с телесными повреждениями.

По фактам данных ДТП возбуждены уголовные производства. Продолжаются перевыркы и установления обстоятельств ДТП.

Напомним, в Ровенской области автомобиль слетел в кювет, на момент аварии в салоне находился 8-летний сын водителя.



