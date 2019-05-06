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За минулу добу у Київській області сталося 82 ДТП, одна людина загинула

За минулу добу у Київській області сталося 82 ДТП, одна людина загинула

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулу добу на Київщині сталися 82 випадки ДТП. Одна людина загинула та ще 4 перебувають у лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

“Так, вчора с. Дитятки Іванківського району близько 22:00 водій автомобіля Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на 33-річного жителя міста Києва. В результаті ДТП киянин загинув на місці, а водій зник з місця пригоди. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками поліції в лісосмузі поблизу с. Дитятки знайдено авто, причасне до даного ДТП. Місце знаходження водія встановлюється. Вирішується питання правової кваліфікації”, — йдеться у повідомленні.

Ще одне ДТП сталося на автодорозі “Полтава-Київ”, поблизу міста Березань, за участі автомобіля Daewoo Sens та Hyundai AX-35. Встановлено, що 39-річний водій Hyundai допустив зіткнення з Daewoo. Внаслідок аварії обох водіїв госпіталізовано до лікарні. В автомобілі Hyundai перебували дружина та син водія, яких також доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За фактами даних ДТП відкриті кримінальні провадження. Тривають перевырки та встановлення обставин ДТП.

Нагадамо, у Рівненській області автомобіль злетів у кювет, на момент аварії у салоні перебував 8-річний син водія.

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