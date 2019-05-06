Автомобіль з 8-річною дитиною злетів у кювет на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Рівненській області автомобіль злетів у кювет, на момент аварії у салоні перебував 8-річний син водія. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Так, повідомлення про ДТП до поліції надійшло 5 травня близько 18 години.
"Попередньо відомо, що між селами Рачин та Мирогоща Друга водій автомобіля Chevrolet Aveo з невідомих поки причини не впорався з керуванням та злетів у кювет", - прокоментували в поліції.
У салоні авто перебувало двоє пасажирів, серед яких 8-річний син водія.
"Попередньо, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої тіла, перелом під питанням та госпіталізували до лікарні. Кермувальника та пасажира медики оглянули та після надання необхідної меддопомоги від госпіталізації чоловіки відмовилися", - додали в поліції.
Нагадаємо, у Житомирській області сталася ДТП за участі трьох автомобілів, внаслідок якої двоє людей загинули, ще п’ятеро травмовані.