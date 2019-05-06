Автомобиль с 8-летним ребенком слетел в кювет в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Ровенской области автомобиль слетел в кювет, на момент аварии в салоне находился 8-летний сын водителя. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, сообщение о ДТП в полицию поступило 5 мая около 18 часов.
"Предварительно известно, что между селами Рачин и Мирогоща Вторая водитель автомобиля Chevrolet Aveo по неизвестным пока причинам не справился с управлением и вылетел в кювет", - прокомментировали в полиции.
В салоне авто находились двое пассажиров, среди которых 8-летний сын водителя.
"Предварительно, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы тела, перелом под вопросом и госпитализировали в больницу. Водителя и пассажира медики осмотрели и после оказания необходимой медпомощи от госпитализации мужчины отказались", - добавили в полиции.
Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще пятеро травмированы.