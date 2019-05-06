У потрійній ДТП на Житомирщині загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, внаслідок якої двоє людей загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, ДТП сталася 5 травня на автодорозі Житомир-Сквира-Ставище, поблизу с. Станишівки.
"Попередньо встановлено, що близько 14:50 водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний житомирянин, рухаючись у напрямку м. Києва, не врахував дорожню обстановку та здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ- 2106" під керуванням 69-річного киянина, який зупинився в крайній лівій смузі для виконання маневру повороту ліворуч і надавав перевагу у русі зустрічним транспортним засобам. Унаслідок цього один з автомобілів опинився на смузі зустрічного руху, де сталося зіткнення з Toyota Camry, за кермом якої перебував 45-річний житель обласного центру. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди", - прокоментували в поліції.
До лікарні з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані обидва водії та п’ятеро пасажирів: троє - з Toyota Camry та подружжя з "ВАЗ- 2106". Згодом у лікарні один з них, чоловік, 1946 року народження, помер.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Водія Mercedes-Benz затримали у порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Він перебуває під охороною у спеціальній палаті лікарні.
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