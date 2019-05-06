В тройной ДТП в Житомирской области погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, ДТП произошло 5 мая на автодороге Житомир-Сквира-Ставище, вблизи с. Станишовка.
"Предварительно установлено, что около 14:50 водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Киев, не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 69-летнего киевлянина, который остановился в крайней левой полосе для выполнения маневра поворота налево и отдал предпочтение в движении встречным транспортным средствам. В результате один из автомобилей оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Camry, за рулем которой находился 45-летний житель областного центра. От полученных травм он погиб на месте происшествия", - прокомментировали в полиции.
В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и пять пассажиров: трое - из Toyota Camry и супруги с "ВАЗ-2106". Впоследствии в больнице один из них, мужчина, 1946 года рождения, умер.
По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Водителя Mercedes-Benz задержали в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Он находится под охраной в специальной палате больницы.
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