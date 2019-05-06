В тройной ДТП в Житомирской области погибли два человека

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 81322 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101476 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104316 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113132 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144799 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

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В тройной ДТП в Житомирской области погибли два человека

В тройной ДТП в Житомирской области погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Так, ДТП произошло 5 мая на автодороге Житомир-Сквира-Ставище, вблизи с. Станишовка.

"Предварительно установлено, что около 14:50 водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Киев, не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106" под управлением 69-летнего киевлянина, который остановился в крайней левой полосе для выполнения маневра поворота налево и отдал предпочтение в движении встречным транспортным средствам. В результате один из автомобилей оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Camry, за рулем которой находился 45-летний житель областного центра. От полученных травм он погиб на месте происшествия", - прокомментировали в полиции.

В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и пять пассажиров: трое - из Toyota Camry и супруги с "ВАЗ-2106". Впоследствии в больнице один из них, мужчина, 1946 года рождения, умер.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Водителя Mercedes-Benz задержали в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. Он находится под охраной в специальной палате больницы.

Напомним, маршрутка насмерть сбила 9-летнего мальчика в Сумах.

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