У Сумах маршрутка на смерть збила 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора, близько 16-ї години, у Сумах сталася смертрельна ДТП на вулиці Богуна. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Сумської області.
Інспектори, прибувши та огородивши місце події, попередньо встановили, що 46-річний водій керуючи маршрутним транспортним засобом "Рута" допустив наїзд на пішохода.
За попередніми даними, 9-річний хлопець, поза межами пішохідного переходу, неочікувано почав перетинати проїжджу частину перед транспортним засобом, який зупинився біля краю дороги.
Унаслідок ДТП неповнолітній від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.
Наразі, усі обставини події з’ясовують слідчі Сумського відділку поліції. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на Одещині в результаті ДТП загинули троє людей, серед яких пішохід.