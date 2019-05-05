На Одещині в результаті ДТП загинули троє людей, серед яких пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На автошляху “Одеса-Київ” біля села Троїцьке зіткнулися два автомобіля. В результаті події загинуло троє осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ГУНП в Одеській області.
Попередньо встановлено, що зіткнення автомобілів сталося в результаті того, що водій, виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію BMW, який рухався по трасі в сторону Одеси.
У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів Volkswagen, а також місцева жінка, яка стояла обабіч дороги біля ринку, де сталася ДТП.
Інші обставини події встановлюються.
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