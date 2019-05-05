В Одесской области в результате ДТП погибли три человека, среди которых пешеход
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На автодороге "Одесса-Киев" возле села Троицкое столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГУНП в Одесской области.
Предварительно установлено, что столкновение автомобилей произошло в результате того, что водитель, выезжая с местного рынка, не уступил дорогу водителю BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы.
В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров Volkswagen, а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.