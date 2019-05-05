На Вінничині сталась смертельна ДТП: загинуло четверо людей

КИЇВ. 5 травня. УНН. У неділю близько 5 години ранку на трасі М-21 “Житомир-Могилів-Подільський” в селі Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів “Mazda” та “Fiat Doblo”, внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.