На Вінничині сталась смертельна ДТП: загинуло четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У неділю близько 5 години ранку на трасі М-21 “Житомир-Могилів-Подільський” в селі Жежелів Козятинського району сталося зіткнення автомобілів “Mazda” та “Fiat Doblo”, внаслідок чого четверо пасажирів легковиків загинуло на місці аварії, обидва водії госпіталізовані, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
За словами правоохоронців, слідчими діями попередньо встановлено, що автомобіль “Mazda”, рухаючись в бік Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “Fiat Doblo”.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинули дві пасажирки “Mazda”, 1976 та 1998 років народження, жительки Київської області, а також пасажири “Fiat Doblo” — чоловік та жінка, 1944 та 1945 років народження, мешканці містаГайсин Вінницької області.
Обидва водії — 29-річний житель Київської області, який перебував за кермом “Mazda”, та 42-річна мешканка Гайсина, що керувала “Fiat”, з тілесними ушкодженнями різного характеру у важкому стані були доставлені до Козятинської районної лікарні.
Усі обставини та причини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб). Таке правопорушення карається ув’язненням терміном до 10 років.
Як повідомляв УНН, напередодні у Кропивницькому маршрутка зіштовхнулася з легковиком.