В Винницкой области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В воскресенье около 5:00 утра на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Жежелев Козятинского района произошло столкновение автомобилей "Mazda" и "Fiat Doblo", в результате чего четверо пассажиров легковых автомобилей погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
По словам правоохранителей, следственными действиями предварительно установлено, что автомобиль “Mazda”, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Fiat Doblo”.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки “Mazda”, 1976 и 1998 рождения, жительницы Киевской области, а также пассажиры “Fiat Doblo” — мужчина и женщина, 1944 и 1945 годах рождения, жители города Гайсин Винницкой области.
Оба водителя — 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем “Mazda”, и 42-летняя жительница Гайсина, что управляла “Fiat”, с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии были доставлены в Козятинскую районную больницу.
Все обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек). Такое правонарушение карается заключением на срок до 10 лет.
Как сообщал УНН, накануне в Кропивницкому маршрутка столкнулась с легковушкой.