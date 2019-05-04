У Кропивницькому сталася ДТП за участю маршрутки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У Кропивницькому маршрутка зіштовхнулася з легковиком. Про це поiнформували в УДСНС в областi, передає УНН.
"4 травня, о 06:30, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про те, що на розi вул. Варшавської та Миколи Левитського сталась дорожньо-транспортна пригода", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону провели змивання горючих матерiалiв з асфальтового покриття дороги, що виникли внаслiдок зiткнення двох автомобiлiв.
Нагадаємо, у ДТП під Львовом травмувалися п’ятеро людей.
Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині перекинувся бензовоз.