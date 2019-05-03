У ДТП під Львовом травмувалися п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Львівській області сталася ДТП, внаслідок якої травмувалися п’ятеро людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
Так, 2 травня о 09:54 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у с. Давидів Пустомитівського району, де зіткнулися 2 автомобілі.
"Прибувши на місце події, з’ясувалося що зіткнулись автомобілі марки Skoda Oktavia та автомобіль Audi A4, внаслідок чого були травмовані 5 людей, з них 2 дітей. Рятувальники провели роботи по відключенню акумуляторних батарей обох автомобілів, було огороджено місце ДТП та транспортовано потерпілих з травмами різного ступеня важкості до карет медичної допомоги", - повідомили у ДСНС.
Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.
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